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15:40, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о якобы «долгом молчании» после теракта в «Крокусе»

Лукашенко: Путин сутки не спал после теракта и вышел с обращением в нужное время
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о якобы «долгом молчании» после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер рассказал, что президент России Владимир Путин сутки не спал после произошедшего и вышел с обращением в нужное время. «Мы сутки не спали вместе с Путиным. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — заявил Лукашенко.

Ранее Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Главы государств были на связи сутки и подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с ЧП в «Крокусе» и отметил, что в Белоруссии осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания».

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Маргарита Миронова
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