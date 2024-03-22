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22:03, 22 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокусе»

Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Белорусии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с чрезвычайным происшествием в «Крокус Сити Холле». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

В обращении к Путину Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания». Он также выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.

«В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим», — заключил Лукашенко.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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