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10:29, 26 марта 2024Россия

МЧС отчиталось о ходе спасательных работ на руднике «Пионер»

МЧС сообщило, что на руднике «Пионер» пробурили третью разведывательную шахту

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

На руднике «Пионер» в Приамурье пробурили третью разведывательную шахту. Так о ходе спасательных работ отчитались в МЧС, заявление приводит ТАСС.

По сообщению спасателей, в этой шахте также была обнаружена вода.

«Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом», — рассказали в ведомстве.

Обрушение породы в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа произошло вечером 18 марта. В результате случившегося 13 горняков оказались заблокированы в шахте – об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

25 марта следователи задержали директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров.

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      Марк Леонов
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