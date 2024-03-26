Месси подешевел

Стоимость футболиста «Интер Майами» Месси снизилась до 30 миллионов евро

Стоимость аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси снизилась. Об этом сообщается на сайте портала Transfermarkt.

По информации источника, футболист подешевел на пять миллионов и теперь стоит 30 миллионов евро. При этом Месси остается самым дорогим игроком Главной лиги футбола (MLS). На втором месте располагается аргентинец Тьяго Альмада, выступающий за «Атланту Юнайтед», чья стоимость составляет 27 миллионов евро. Третье место занял нападающий «Орландо Сити» Факундо Торрес (14 миллионов).

24 февраля стало известно, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет Месси оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.