МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

МИД России рассчитывает на предотвращение эскалации в Газе из-за резолюции ООН

Министерство иностранных дел (МИД) России рассчитывает на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта в секторе Газа из-за принятой Советом Безопасности ООН резолюции. Об этом сообщает РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство также выразило надежду на предотвращение планируемой премьером Израиля Биньямином Нетаньяху наземной операции в Рафахе.

25 марта Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана.

Во время обсуждения резолюции в СБ ООН США заблокировали поправку России о «постоянном» прекращении огня в Газе.