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05:07, 26 марта 2024Наука и техника

В России разработали новую многоцелевую кассетную мину

В РФ разработали многоцелевую кассетную мину против бронетехники и живой силы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Многоцелевая кассетная мина против бронетехники и живой силы противника была разработана в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на патент.

Уточняется, что изобретение относится к боеприпасам, к инженерным минам. Они устанавливаются при помощи средств дистанционного минирования и действуют против бронетанковой техники и живой силы противника.

«На заявляемую многоцелевую кассетную мину дистанционной установки разработана техническая документация и проведены испытания изготовленных образцов, подтвердившие работоспособность, эффективность и безопасность ее эксплуатации», — говорится в патенте.

Авторы изобретения уверены, что новая мина повысит эффективность дистанционного минирования.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса.

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      Марина Совина
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