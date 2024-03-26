В России разработали новую многоцелевую кассетную мину
Многоцелевая кассетная мина против бронетехники и живой силы противника была разработана в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на патент.
Уточняется, что изобретение относится к боеприпасам, к инженерным минам. Они устанавливаются при помощи средств дистанционного минирования и действуют против бронетанковой техники и живой силы противника.
«На заявляемую многоцелевую кассетную мину дистанционной установки разработана техническая документация и проведены испытания изготовленных образцов, подтвердившие работоспособность, эффективность и безопасность ее эксплуатации», — говорится в патенте.
Авторы изобретения уверены, что новая мина повысит эффективность дистанционного минирования.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса.