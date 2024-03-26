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17:12, 26 марта 2024Наука и техника

Названы сроки первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

«Роскосмос»: первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоится 6-10 апреля

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоится в апреле. Сроки назвала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой — с 6 по 10 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракету доставили из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе площадки 1А. Решение о первом старте приняли по результатам контрольных испытаний.

В госкорпорации подчеркнули, что предстоящий старт начнет летно-конструкторские испытания комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» для будущей эксплуатация тяжелых ракетных комплексов на Восточном.

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Ранее в марте в «Роскосмосе» сообщили, что сборка тяжелой ракеты «Ангара-А5» для первого пуска с космодрома Восточный завершена.

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о готовности стартового комплекса на Восточном для пуска «Ангары-А5».

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      Даниил Иринин
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