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20:48, 26 марта 2024Экономика

НДФЛ предложили отменить для одной категории россиян

В Думе предложили отменить НДФЛ для трудоустраивающихся через «Движение первых»
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для несовершеннолетних россиян, которые устраиваются на работу по линии «Движения первых» и студотрядов, предлагается отменить, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам депутата, такая инициатива уже реализована в Кемеровской области. «Будем стараться ее дальше тиражировать», — сказал он.

Также Метелев отметил, что число вакансий для подростков в России выросло на 300-400 процентов после упрощения правил их трудоустройства, а 90 процентов представителей этой категории граждан хотят подрабатывать летом, чтобы заработать свои первые деньги.

Ранее зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков по итогам встречи с главой правительства и министрами рассказал, что конкретные параметры планируемых налоговых изменений в России пока не определены и продолжают обсуждаться.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива главы государства подразумевает в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан, а также уменьшение налоговой нагрузки на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

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      Дмитрий Воронин
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