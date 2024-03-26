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12:56, 26 марта 2024Из жизни

Нашедший рекордный самородок кладоискатель раскрыл свой секрет

Кладоискатель Ричард Брок: дело не в технике, а в удаче и внимательности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Phawat / Shutterstock / Fotodom

67-летний британский кладоискатель Ричард Брок, нашедший рекордный самородок, раскрыл свой секрет. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

По словам Брока, поначалу ему казалось, что день не заладился: другие искатели сокровищ опередили его на целый час, а новое оборудование оказалось неисправно. Однако это не помешало ему отыскать золотой самородок весом 64,8 грамма. По его словам, оказалось, что дело не в технике, а в удаче и внимательности.

Там у всех была новейшие металлоискатели, а я прикатил с тремя старыми, и один из них сработал. Это показывает, что на самом деле совершенно не играет роли, какое у тебя оборудование. Если ты проходишь над кладом и достаточно внимателен к тому, что может таиться под землей, это самое главное

Ричард Броккладоискатель
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Ранее сообщалось, что Брок участвовал в экспедиции в английском графстве Шропшир. Самородок, который ему удалось найти, оказался крупнейшим в Англии. Его стоимость оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).

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      Олег Парамонов
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