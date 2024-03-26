Одна из стран Евросоюза начала готовиться к терактам из-за событий в России

WP: одна из европейских стран начала готовиться к терактам после событий в РФ

Представитель службы безопасности неназванного государства Европейского союза (ЕС) сообщил о подготовке страны к возможным терактам после трагедии, случившейся в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Нам, к сожалению, нужно готовиться к сценарию, при котором будут предприняты новые попытки», — высказался он. Собеседник газеты отметил, что вероятность терактов также возросла в свете предполагаемой тяги к конкуренции «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По его словам, на протяжении многих месяцев деятельность ХАМАС широко освещалась различными СМИ, и это привело к ситуации, когда другие исламистские группировки также захотели продемонстрировать способность наносить ущерб сильным государствам.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола выступила с решительным осуждением теракта, случившегося в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.