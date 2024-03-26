Перечислены распространенные ошибки в уходе за волосами

Сотрудница продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Элис Докинз перечислила распространенные ошибки в уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь специалистка заявила, что краска для волос при слишком длительном хранении накапливает бактерии. При этом она предупредила, что из-за использования просроченного средства волосы могут приобрести зеленый оттенок, а также может проявиться аллергическая реакция.

Помимо этого, Докинз призвала каждые полгода менять расчески. «Грязные щетки могут вызвать раздражение кожи головы», — предупредила она.

Вдобавок эксперт рассказала, что женщинам, нарастившим волосы, необязательно регулярно посещать профессиональные салоны для ухода. «Тщательно промывайте волосы перед сушкой феном или сушите на воздухе все пряди на плоской поверхности, а затем аккуратно промокните лишнюю влагу с волос полотенцем из микрофибры», — порекомендовала Докинз.

Среди прочего, по словам собеседницы издания, шампунь и кондиционер может сохранять свои свойства до трех лет. Однако открытые средства нужно использовать в течение 16 месяцев, добавила она.

Чтобы получить максимальную пользу от лака для волос, храните их при комнатной температуре и убедитесь, что насадка надежно закреплена, когда лак не используется. Это позволит избежать проникновения бактерий и разрушения химикатов Элис Докинз эксперт бренда Milk + Blush

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