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18:20, 26 марта 2024Ценности

Перечислены распространенные ошибки в уходе за волосами

Фото: Basyn / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Элис Докинз перечислила распространенные ошибки в уходе за волосами. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь специалистка заявила, что краска для волос при слишком длительном хранении накапливает бактерии. При этом она предупредила, что из-за использования просроченного средства волосы могут приобрести зеленый оттенок, а также может проявиться аллергическая реакция.

Помимо этого, Докинз призвала каждые полгода менять расчески. «Грязные щетки могут вызвать раздражение кожи головы», — предупредила она.

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Вдобавок эксперт рассказала, что женщинам, нарастившим волосы, необязательно регулярно посещать профессиональные салоны для ухода. «Тщательно промывайте волосы перед сушкой феном или сушите на воздухе все пряди на плоской поверхности, а затем аккуратно промокните лишнюю влагу с волос полотенцем из микрофибры», — порекомендовала Докинз.

Среди прочего, по словам собеседницы издания, шампунь и кондиционер может сохранять свои свойства до трех лет. Однако открытые средства нужно использовать в течение 16 месяцев, добавила она.

Чтобы получить максимальную пользу от лака для волос, храните их при комнатной температуре и убедитесь, что насадка надежно закреплена, когда лак не используется. Это позволит избежать проникновения бактерий и разрушения химикатов

Элис Докинзэксперт бренда Milk + Blush

Ранее знаменитый парикмахер Майкл Дуглас раскрыл неожиданное свойство фена для волос. Эксперт рассказал, что на каждом приспособлении присутствует специальная кнопка под названием Cool Shot, которая позволяет создать стойкую укладку.

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      Екатерина Ештокина
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