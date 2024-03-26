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08:39, 26 марта 2024Россия

Пожарные МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области

МЧС России: двое пожарных пострадали при обстреле белгородского села Головчино

Фото: Telegram-канал МЧС России

Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле села Головчино Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Атаке подверглось здание пожарно-спасательной части № 43. В МЧС пояснили, что начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.

Мужчин доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

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Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков отметил, что мирные жители не пострадали, однако в одном частном доме были выбиты окна, оказались посечены фасад, кровля и забор, а также припаркованный рядом автомобиль.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе между белгородским поселком Октябрьский и селом Ясные Зори.

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      Анна Щербакова
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