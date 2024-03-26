Пожарные МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области

МЧС России: двое пожарных пострадали при обстреле белгородского села Головчино

Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле села Головчино Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Атаке подверглось здание пожарно-спасательной части № 43. В МЧС пояснили, что начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.

Мужчин доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков отметил, что мирные жители не пострадали, однако в одном частном доме были выбиты окна, оказались посечены фасад, кровля и забор, а также припаркованный рядом автомобиль.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе между белгородским поселком Октябрьский и селом Ясные Зори.