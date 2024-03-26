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14:23, 26 марта 2024Культура

Продюсер Фадеев назвал Полину Гагарину сложной певицей

Фадеев рассказал, что Гагарина была самым сложным участником «Фабрики звезд»
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину самым сложным участником музыкальной программы «Фабрика звезд-2». Его слова приводит StarHit.

Он добавил, что исполнительница была самым молодым артистом на проекте. «Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — пояснил медиаменеджер.

Фадеев также отметил, что сейчас относится к певице нейтрально. По его словам, в настоящее время ему на нее все равно.

В прошлом году Гагарина призналась, что пробилась на проект «Фабрика звезд-2» в 2003 году благодаря связям.

Ранее Максим Фадеев рассказал, что подарил на день рождения российскому исполнителю Ярославу Дронову, известному под творческим псевдонимом SHAMAN, песню под названием «Мама».

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      Анастасия Астахова
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