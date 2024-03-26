Продюсер Фадеев назвал Полину Гагарину сложной певицей

Фадеев рассказал, что Гагарина была самым сложным участником «Фабрики звезд»

Российский продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину самым сложным участником музыкальной программы «Фабрика звезд-2». Его слова приводит StarHit.

Он добавил, что исполнительница была самым молодым артистом на проекте. «Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — пояснил медиаменеджер.

Фадеев также отметил, что сейчас относится к певице нейтрально. По его словам, в настоящее время ему на нее все равно.

В прошлом году Гагарина призналась, что пробилась на проект «Фабрика звезд-2» в 2003 году благодаря связям.

Ранее Максим Фадеев рассказал, что подарил на день рождения российскому исполнителю Ярославу Дронову, известному под творческим псевдонимом SHAMAN, песню под названием «Мама».