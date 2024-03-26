Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:59, 26 марта 2024Наука и техника

Полковник объяснил использование Киевом переоборудованных ракет С-200

Полковник назвал неэффективными используемые ВСУ переоборудованные ракеты С-200

Фото: David Birkas /Wikipedia

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переоборудованных ракет С-200. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал неэффективными подобные снаряды, и подчеркнул, что С-200 сейчас не используется как средство противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили две переоборудованные украинские ракеты С-200. В ведомстве пояснили, что силы ПВО перехватили зенитные управляемые ракеты, переоборудованные для использования против наземных целей. Помимо этого, за минувшие сутки они сбили 131 беспилотник ВСУ и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

«Ракета С-200 — это ракета, которая раньше разрабатывалась для противовоздушной обороны. Дальность составляет 160 километров, по высоте — где-то 20 километров. Достаточно мощная ракета, но сейчас она работает в аналоговом режиме, и как средство противовоздушной обороны она практически не используется ввиду его неэффективности и заметности», — рассказал Матвийчук.

ВСУ переоборудовали С-200 для стрельбы по наземным целям, и она летает достаточно далеко. Ее боевая часть мощная, ракета осколочно-фугасная, так что ракета серьезная. Наша система ПВО научилась эффективно с ней бороться, и мы их успешно сбиваем

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Днем ранее, 25 марта, над Ростовской областью перехватили две зенитные ракеты С-200. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Россиянин сообщил о бомбе на борту самолета и задержал рейс на два часа

      В США предрекли перенос границы России и Украины

      Назван необычный способ снизить стресс

      iPhone научились обновлять прямо в коробке

      В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

      Разбор завалов в «Крокусе» завершили

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше