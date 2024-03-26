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10:43, 26 марта 2024Ценности

Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

Тренер Херман: Бьянка Цензори делает упражнения на пресс для стройности фигуры

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Фитнес-тренер и диетолог Дэниел Херман раскрыл секрет стройной фигуры жены американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По мнению эксперта, супруга музыканта наращивает мышечную массу в тех частях тела, где она необходима, и одновременно уменьшает жир. «Достижение рельефного пресса при сохранении пышных форм обычно включает в себя комбинацию целенаправленных упражнений на пресс, общих силовых тренировок, кардио-нагрузки и сбалансированной диеты», — объяснил он.

При этом специалист отметил, что девушка уделяет большое внимание мышцам живота, делая различные упражнения на проработку пресса, в частности, скручивания, планку и подъемы ног. В то же время она не забывает про комплексные нагрузки, а именно — становую тягу и выпады. «Они одновременно задействует несколько групп мышц, включая пресс, что способствует общей потере жира и делает рельеф мышц более четким», — пояснил Херман.

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Чтобы добиться такой же фигуры как Цензори, помимо упражнений на пресс и силовых нагрузок, необходимо включить в тренировочную программу кардио-активность в виде бега и плавания. Растяжка, пилатес и йога, в свою очередь, подчеркнут естественные изгибы тела.

Вдобавок собеседник издания упомянул про сбалансированное питание. «Правильное питание и диета, включающая много нежирного белка, который можно восполнить с помощью протеиновых коктейлей, полезных жиров, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, необходимы для поддержки роста мышц и снижения жировых отложений», — заключил он.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей стройности. 54-летняя знаменитость поделилась видео, в котором показала свою тренировку. Она начала занятие с растяжки, затем воспользовалась гантелями. Вдобавок артистка сделала приседания, выпады, подъем туловища из положения лежа и подъем ног.

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      Мария Винар
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