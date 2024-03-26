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12:30, 26 марта 2024Забота о себе

Раскрыты причины высокого давления у молодых людей

Диагност Овчинникова: в молодости гипертония может развиться из-за образа жизни

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В молодости гипертония может развиваться прежде всего из-за неправильного образа жизни, рассказала врач-диагност клиники «Будь здоров» Светлана Овчинникова. Эти и другие причины высокого давления у молодежи специалистка раскрыла «Ленте.ру».

Диагноз «артериальная гипертензия» встречается у каждого пятнадцатого пациента, обращающегося к терапевту, рассказала диагност. Симптомами патологического состояния являются тошнота, тяжесть в грудной клетке, головокружение, головная боль и быстрая утомляемость. Самыми серьезными осложнениями гипертонии врач назвала инфаркт, острую сердечную недостаточность и летальный исход.

Овчинникова предупредила, что с каждым годом количество молодых людей с повышенным давлением увеличивается. Развиться оно может, по ее словам, из-за гормональных сбоев, ожирения, наследственности, заболеваний почек и надпочечников, злоупотребления солью и алкоголем, а также стрессов и отсутствие режима труда и отдыха.

Контроль артериального давления с помощью здорового образа жизни может предотвратить, отсрочить или уменьшить потребность в лекарствах

Светлана Овчинниковадиагност

Для минимизации рисков собеседница «Ленты.ру» призвала сократить потребление фастфуда, так как в нем много соли и глюконата натрия, задерживающих воду в организме и спазмирующих сосуды. Также в такой еде много жиров, что приводит к увеличению веса, и это также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, добавила врач.

Также, по словам Овчинниковой, не стоит злоупотреблять БАДами, так как, если принимать их бесконтрольно, можно столкнуться с нежелательным побочным эффектами из-за передозировки. Прием витаминных комплексов без назначения врача может быть очень опасен для здоровья, предупредила диагност.

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Чтобы снизить риск развития гипертонии, врач посоветовала следить за здоровьем, придерживаться здорового и сбалансированного режима питания, отказаться от вредных привычек, заниматься фитнесом и регулярно проходить медицинские обследования. «Если давление повышается регулярно, одними правилами ЗОЖ не обойтись. Стоит проанализировать, с чем это может быть связано, например, нагрузки, стресс. Эти данные нужно сообщить врачу», — резюмировала специалистка.

Ранее невролог Карина Галиулина рассказала о ранних признаках деменции. По ее словам, у пациентов с этим диагнозом часто наблюдаются перемены в настроении, отсутствие интереса к любимому хобби, забывчивость и дезориентация.

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      Вера Владзиевская
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