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19:26, 26 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

Роспотребнадзор предупредил о риске соблюдения «правила пяти секунд»

Фото: dba87 / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о так называемом «правиле пяти секунд» и предупредили о риске его соблюдения. В своем Telegram-канале ведомство рассказало, как оценить безопасность пищи после падения на пол.

Популярное в быту правило пяти секунд подразумевает, что еда, упавшая на пол и поднятая в течение пяти секунд, пригодна к употреблению. Однако специалисты Роспотребнадзора уверены, что на самом деле это не так, и подобные действия могут привести к заражению болезнетворными микроорганизмами. «Если вы съели и не заразились, то это не означает, что в следующий раз ваш организм будет так же устойчив», — говорят специалисты.

Прежде чем вернуть на стол упавшую на пол еду, они предложили оценить ее безопасность по трем критериям: чистый ли пол, что упало и куда упало. «Если кто-то только что прошелся по полу в грязной обуви или там недавно лежал домашний питомец, вероятно, что на полу есть болезнетворные бактерии, притом в большом количестве», — предупредили в ведомстве.

Также специалисты посоветовали обратить внимание на то, какая именно еда упала. Так, крекер или сухое печенье впитают меньше грязи и бактерий с пола, чем кусок пиццы или тарелка спагетти в томатном соусе, отметили в ведомстве. Там уточнили, что без опасений можно съесть упавшее на пол яблоко, предварительно тщательно его вымыв под проточной водой. Наконец, по данным Роспотребнадзора, на степень загрязнения пищи влияет напольное покрытие. «Так, бутерброд, упавший на ковер, будет менее загрязнен из-за меньшего контакта с поверхностью, чем тот же бутерброд, упавший на ламинат», — утверждают в ведомстве.

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Чтобы минимизировать риск заражения, в Роспотребнадзоре призвали не пользоваться правилом пяти секунд, а также придерживаться правил гигиены при приготовлении пищи: готовить только в чистой посуде, использовать отдельные разделочные доски и ножи для мяса, рыбы и овощей, а также мыть руки до и после готовки.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина перечислила продукты, которые обязательно должны входить в весенний рацион. По ее словам, после зимы надо есть много овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и яиц.

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      Екатерина Улитина
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