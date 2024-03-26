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13:21, 26 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные оттенки блонда при окрашивании волос весной

Колорист Вишневская: волосы медового и сливочного оттенков станут модными весной

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Стилист-колорист Александра Вишневская назвала россиянкам самые модные оттенки блонда при окрашивании волос весной 2024 года. Ее комментарий публикует журнал WomanHit.

По словам специалистки, в текущем сезоне особенно актуальными будут теплый медовый и скандинавский, то есть платиновый блонд. В то же время популярными станут песочный тон с растяжкой цвета и сливочный блонд.

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«Три из пяти моих клиенток выбирают сливочный блонд, и я могу их понять — он чуть холоднее медового и идет практически всем девушкам со светлой или даже бледной кожей», — пояснила эксперт.

Ранее в марте парикмахер и колорист Алена Волкова назвала россиянкам трендовые окрашивания на 2024 год.

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      Алина Гостева
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