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13:09, 26 марта 2024Спорт

Сборные Франции и Чили по футболу почтят память жертв теракта в «Крокусе»

Сборные Франции и Чили почтят минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Фото: David Catry / Globallookpress.com

Сборные Франции и Чили по футболу почтят память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом товарищеского матча. Об этом президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло сообщил Europe 1.

Перед стартовым свистком будет объявлена минута молчания. Диалло заявил, что Федерация футбола Франции солидарна с россиянами и российскими коллегами. Глава FFF подчеркнул, что необходимо отдать дань уважения пострадавшим.

Встреча пройдет во французском Марселе на стадионе «Велодром» 26 марта. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 144 человека, более трехсот пострадали.

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      Анастасия Борисова
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