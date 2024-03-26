Три человека пострадали при обстреле российского региона

Губернатор Гладков: при обстреле села Головчино пострадали три человека

При обстреле села Головчино Грайворонского городского округа пострали три человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Двое пожарных МЧС России — один с осколочными ранениями головы и нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями нижних конечностей — в городскую больницу №2 города Белгорода — и женщина с осколочным ранением доставлена в Борисовскую ЦРБ», — отчитался Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладения, в кровлю одного из них попал снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего постройка загорелась. Помимо этого, повреждено шесть автомобилей, один из которых сгорел. На месте обстрела работают аварийные службы.

В ночь на вторник, 26 марта, при атаке на Белгород пострадали 2 человека. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка. Над регионом тогда перехватили 13 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.