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02:49, 26 марта 2024Наука и техника

Россиянам назвали дату затихания магнитной бури

Ученые ИКИ РАН: геомагнитная обстановка окончательно успокоится 28-29 марта

Фото: Unsplash

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) рассказали, когда успокоится геомагнитная обстановка. Слова ученых приводит РИА Новости.

Эксперты назвали дату затихания магнитной бури и сообщили россиянам, что это произойдет во второй половине недели.

«28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», — отметили они.

23 марта лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о произошедшей на Солнце сильнейшей вспышке. Специалисты допустили приход тяжелых частиц от Солнца, влияющих на космические аппараты. Позже ученые Центра прогнозирования космической погоды NOAA в США предрекли геомагнитную бурю, которую вызовет выброс плазмы от недавней вспышки на Солнце.

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      Марина Совина
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