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00:38, 26 марта 2024Из жизни

Отставной британский десантник заявил о посещении Земли внеземной цивилизацией

Отставной британский десантник Фрэнк Милберн заявил о визите НЛО в страну

Фото: Susan Sterner / AP

Фрэнк Милберн, ветеран элитного парашютного полка британской армии, рассказал журналистам, что британский спецназ якобы нашел остатки инопланетного корабля в конце 1980-х годов. Его интервью о посещении Земли внеземной цивилизацией опубликовало издание Daily Mail.

В своем рассказе отставной десантник ссылался на армейского товарища, пожелавшего остаться анонимным, которого он называл просто «Джон». По его словам, в 1980-х Джон служил в секретном военном подразделении «Эскадрилья Е», когда произошел инцидент с НЛО. Милберн утверждает, что хотя Джон участвовал в Фолклендской войне и участвовал в военных операциях по всему миру, тот случай в родной стране он вспоминал как один из самых жутких.

Джона в составе отряда из 20-30 бойцов спецназа якобы отправили на вертолете на север Англии, чтобы осмотреть и доставить на базу остатки сбитого корабля, который не был ни британским, ни советским, ни американским. «Он не описал корабль, только сказал, что было очевидно, что его построили не люди. И было очевидно, что на нем были пассажиры, которые скрылись оттуда своимх ходом», — заявил Милберн.

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После этого отряд Джона якобы разделили: часть людей осталась охранять корабль, а другая отправилась выслеживать беглецов с помощью вертолетов. Однако им так и не удалось никого найти, а остатки корабля забрали некие «ученые и техники».

Милберн отметил, что у него нет никаких доказательств слов старого приятеля. Однако он верит ему, потому что за все время службы у него не было причин усомниться в честности Джона. Сам Милберн сейчас работает аналитиком Центра стратегических исследований Бегина-Садата, израильского университетского аналитического центра, имеющего тесные связи с израильской военной разведкой. Он написал и опубликовал несколько исследовательских работ о подходе правительства США к изучению НЛО.

Собеседник Daily Mail сообщил, что решил поделиться этой историей в поддержку других информаторов, которые давали показания Конгрессу США о предполагаемых программах поиска НЛО. Он уверен, что «чрезмерная секретность» этой темы препятствует научному прогрессу.

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Также он добавил, что в 1990-х слышал от военных летчиков истории, как им велели перехватить «дискообразные объекты». Они якобы приблизились к НЛО совсем близко и палили по ним из всех видов орудий. Однако загадочным кораблям, как утверждают летчики, все было ни по чем, а затем НЛО просто исчезли.

Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос издания ответило, что у них нет никаких сведений о поисках космического корабля в 1980-х.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не нашли доказательств НЛО и посещения Земли инопланетянами. Военные пришли к выводу, что за НЛО принимались американские самолеты-разведчиков и дроны. Управление по разрешению аномалий (AARO) учредили в структуре Пентагона в 2022 году для сбора и анализа свидетельств и сообщений о возможных случаях встречи с НЛО.

В 2023 году структура открыла сайт, посвященный НЛО. Это произошло через месяц после того, как в Конгрессе США прошли слушания надзорного подкомитета. 26 июля конгрессмены собрались, чтобы выслушать заявления бывшего сотрудника спецслужб, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

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      Алиса Дмитриева
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