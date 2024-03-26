Песков: спортсмен, оcудивший СВО ради Олимпиады, стал бы иcчадием ада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пeсков оценил условия допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова приводит aif.ru.

Представитель Кремля заявил, что любой отечественный спортсмен, оcудивший специальную военную операцию (СВО) ради Олимпиады, «стал бы иcчадием ада». При этом он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет убрал это условие из пункта требований, а значит, россияне могут поехать на Игры.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх 2024 года. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, так что к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.