В ЛДПР ответили на информацию о лишении Кологривого роли Жириновского

В ЛДПР опровергли информацию о лишении актера Кологривого роли Жириновского

В ЛДПР ответили на информацию о лишении актера Никиты Кологривого роли лидера партии Владимира Жириновского в биографическом фильме. Об этом сообщает RT.

В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения СМИ о том, что артист не сможет сыграть политика после пьяного дебоша в баре. В партии также отметили, что обсуждение кандидатуры Кологривого на роль неуместно «в эти скорбные дни [после теракта в "Крокус Сити Холле"]».

Режиссер байопика Александр Баранов сообщил RT, что актер рассматривался в качестве кандидата на роль Жириновского, но кастинг еще не проводился. Кологривый сможет сыграть политика при отсутствии возражений от ЛДПР. «Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — пояснил кинематографист. Он также прокомментировал скандал с участием Кологривого словами «с кем не бывает».

Ранее появилась информация, что на роль Жириновского в биографическом фильме о политике проведут новый кастинг после скандальной выходки Кологривого.

В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.