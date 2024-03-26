В Петербурге беременная оказалась в реанимации после отравления наркотиками

Беременная петербурженка оказалась в реанимации после отравления наркотиками

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 28-летняя беременная девушка оказалась в реанимации после отравления наркотиками. Об этом сообщил 78.ru.

Прибывшие медики диагностировали у горожанки острое отравление мефедроном. Ее доставили в отделение токсикологической реанимации. На данный момент россиянка находится в тяжелом состоянии, медики начали оказывать ей всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что в Москве девятиклассница впала в кому после того, как попробовала наркотики, которые ей дала подруга. Результаты анализов показали у 15-летней жительницы столицы отравление мефедроном и метадоном.

Еще раньше в Санкт-Петербурге сбежавшая из дома 12-летняя школьница два дня спустя очнулась в чужой квартире под действием психотропных веществ. Она сама позвонила на номер 112 и попросила о помощи.