В подполье сообщили об ударе по цементному заводу на Украине

Лебедев: ударом российской ракеты поражен цементный завод в Кривом Роге

Ударом российской ракеты поражен цементный завод в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев в разговоре с ТАСС.

«Долгинцевский район, там могло в военгородки и цемзавод. На цементном заводе присутствовала военная техника 10-12 единиц», — рассказал он.

Ранее в городе Кривой Рог снова ввели графики аварийных отключений электричества. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры начнут использовать электрогенераторы.

22 марта Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию, которое производит ракетно-космическую технику и дроны в Днепропетровске.