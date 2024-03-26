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18:12, 26 марта 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по цементному заводу на Украине

Лебедев: ударом российской ракеты поражен цементный завод в Кривом Роге

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ударом российской ракеты поражен цементный завод в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев в разговоре с ТАСС.

«Долгинцевский район, там могло в военгородки и цемзавод. На цементном заводе присутствовала военная техника 10-12 единиц», — рассказал он.

Ранее в городе Кривой Рог снова ввели графики аварийных отключений электричества. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры начнут использовать электрогенераторы.

22 марта Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России ударили по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию, которое производит ракетно-космическую технику и дроны в Днепропетровске.

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