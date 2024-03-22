Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 22 марта 2024Бывший СССР

В подполье заявили об ударе по заводу ракетно-космической техники на Украине

Подполье: ВС РФ ударили по украинскому заводу, где собирают дроны для ВСУ
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию, которое производит ракетно-космическую технику и дроны в Днепропетровске. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники, пишет РИА Новости.

По его словам, в городе зафиксировано четыре попадания. «В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны "Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова"», — сказал Лебедев.

Ранее на видео показали удар по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), которая находится в контролируемом Украиной Запорожье. Как уточнялось, станцию атаковали крылатой ракетой X-101.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине нанесли массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской и Львовской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше