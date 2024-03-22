В подполье заявили об ударе по заводу ракетно-космической техники на Украине

Подполье: ВС РФ ударили по украинскому заводу, где собирают дроны для ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию, которое производит ракетно-космическую технику и дроны в Днепропетровске. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники, пишет РИА Новости.

По его словам, в городе зафиксировано четыре попадания. «В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны "Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова"», — сказал Лебедев.

Ранее на видео показали удар по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), которая находится в контролируемом Украиной Запорожье. Как уточнялось, станцию атаковали крылатой ракетой X-101.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине нанесли массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской и Львовской областях.