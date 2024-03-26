В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к запуску спутника «Ресурс-П» № 4

«Роскосмос»: на Байконуре стартовый комплекс готовится к запуску «Ресурса-П» № 4

На космодроме Байконур стартовый комплекс готовится к приему ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» № 4. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«На построении совместного расчета поставлены задачи согласно графику проведения работ. Специалисты приступили к подготовке агрегатов и систем стартового комплекса к предстоящему пуску», — сообщили в госкорпорации.

Ранее госкорпорация сообщила, что спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4, предназначенный для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности планеты, прибыл на космодром железнодорожным транспортом из Самары, где был изготовлен Ракетно-космическим центром «Прогресс».

Запуск спутника должен состояться на ракете «Союз-2.1б» со стартового комплекса 31-й площадки космодрома в конце марта.