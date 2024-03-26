В Совфеде высказались на тему смертной казни

Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина (председателя Конституционного суда России) и не заниматься спекуляциями», — написал он.

Затем сенатор привел отрывок выступления главы Конституционного суда от 29 июня 2022 года, в котором Зорькин рассуждает об отмене смертной казни. По его мнению, свернуть с пути гуманизации законодательной политики, по которому страна шла последние десятилетия, было бы большой ошибкой.

Помимо того, в выступлении говорится, что отмена моратория на смертную казнь стала бы очень плохим сигналом обществу.

Тема отмены моратория на смертную казнь начала обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть смертную казнь для преступников, задержанных после стрельбы в концертном зале, выступили, в частности, в Совете Федерации и Государственной Думе.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения КС. По его словам, необходимо проанализировать все принятые решения и затем обсудить эту тему.

В свою очередь Конституционный суд отказался комментировать постановление о моратории на смертную казнь. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.