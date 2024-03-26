Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 26 марта 2024Россия

В Совфеде высказались на тему смертной казни

Сенатор Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни

Фото: Federico Magonio / Shutterstock / Fotodom

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал не спекулировать на теме смертной казни. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем, кто хотел бы действительно понять в чем состоит позиция Конституционного суда по вопросу о смертной казни, предлагаю познакомиться с этим выступлением В. Д. Зорькина (председателя Конституционного суда России) и не заниматься спекуляциями», — написал он.

Затем сенатор привел отрывок выступления главы Конституционного суда от 29 июня 2022 года, в котором Зорькин рассуждает об отмене смертной казни. По его мнению, свернуть с пути гуманизации законодательной политики, по которому страна шла последние десятилетия, было бы большой ошибкой.

Помимо того, в выступлении говорится, что отмена моратория на смертную казнь стала бы очень плохим сигналом обществу.

Материалы по теме:
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024

Тема отмены моратория на смертную казнь начала обсуждаться после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть смертную казнь для преступников, задержанных после стрельбы в концертном зале, выступили, в частности, в Совете Федерации и Государственной Думе.

Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения КС. По его словам, необходимо проанализировать все принятые решения и затем обсудить эту тему.

В свою очередь Конституционный суд отказался комментировать постановление о моратории на смертную казнь. «Конституционный суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — уточнили в пресс-службе суда.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Следователи завели дело на приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее россиянина

      Россиянам указали на важное при приеме всех лекарств правило

      Отставку секретаря СНБО Украины объяснили скандалами

      В России стало больше работы для несовершеннолетних

      В Британии указали на ошибки Украины

      В Совфеде высказались на тему смертной казни

      Парламент Франции почтил минутой молчания жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

      Перечислены распространенные ошибки в уходе за волосами

      Глава МИД Бразилии заявил о солидарности с народом России в связи с терактом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше