Ягудин оценил масштаб личности Плющенко

Алексей Ягудин назвал Евгения Плющенко выдающейся личностью

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил масштаб личности двукратного победителя Игр Евгения Плющенко. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что ему было очень приятно услышать похвалу от коллеги после победы на турнире шоу-программ. «Женя, спасибо большое. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Это выдающаяся личность», — заявил Ягудин.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.