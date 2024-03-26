Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Завтра
03:30 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Доминик Кёпфер
0:0
1-й сет
live
Даниил Медведев
Майами (м)
Мальта
Сегодня
21:00 (Мск)
Беларусь
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Чехия
Сегодня
22:00 (Мск)
Армения
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Испания
Сегодня
23:30 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
19:45, 26 марта 2024Спорт

Ягудин оценил масштаб личности Плющенко

Алексей Ягудин назвал Евгения Плющенко выдающейся личностью

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил масштаб личности двукратного победителя Игр Евгения Плющенко. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что ему было очень приятно услышать похвалу от коллеги после победы на турнире шоу-программ. «Женя, спасибо большое. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Это выдающаяся личность», — заявил Ягудин.

9 марта Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». В качестве призовых он получил пять миллионов рублей.

Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Ранее судимый россиянин стал фигурантом дела за реабилитацию нацизма в сети

      Франция заявила о планах поставить Украине десятки САУ

      Мизулина дала рекомендации получающим сообщения о терактах россиянам

      Россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула полуобнаженной

      Украина атаковала еще один российский регион

      Ягудин оценил масштаб личности Плющенко

      Захарова заявила о фарсе в связи с отсрочкой экстрадиции Джулиана Ассанжа

      Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе» детей

      Невеста решила похвастаться богатством и вышла замуж в наряде из денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше