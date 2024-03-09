Ягудин второй раз подряд победил в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион Ягудин второй раз подряд победил в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин второй раз подряд одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ягудин получил от судей 12 баллов. Второе место заняла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева (10 баллов). Третье место разделили между собой набравшие по четыре балла Ксения Синицына, дуэты Оксана Домнина и Максим Шабалин и Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Победитель турнира получит пять миллионов рублей. Серебряный призер заработает три миллиона, бронзовый — один миллион.

В 2023 году Ягудин стал победителем первого «Русского вызова». За выступление четырехкратный чемпион мира получил максимальную оценку — 20 баллов.