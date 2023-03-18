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20:21, 18 марта 2023Спорт

Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За выступление четырехкратный чемпион мира получил максимальную оценку — 20 баллов. Вслед за ним расположились чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 19,07 балла. Замкнула тройку сильнейших чемпионка Игр-2022 и чемпионка мира Анна Щербакова.

Специальные призы от членов жюри получили: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Михаил Коляда, Софья Акатьева и Елизавета Туктамышева. Призы зрительских симпатий заработали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Турнир по шоу-программам прошел в этом сезоне впервые. Победитель соревнований получит пять миллионов рублей. За второе место спортсмены получат три миллиона рублей, за третье — один миллион.

Дарья Коршунова
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