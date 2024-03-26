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15:45, 26 марта 2024Спорт

Захарян назвал самую странную вещь в Испании

Футболист Захарян назвал самой странной вещью в Испании жизнь по расписанию

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал самую странную вещь в Испании. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему непривычно от того, что все работает по расписанию. «Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами», — уточнил он, добавив, что старается привыкнуть к этому.

Ранее Захарян рассказал, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. Он добавил, что для жизни ему хватает две тысячи евро.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

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      Анастасия Борисова
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