Футболист Захарян назвал самой странной вещью в Испании жизнь по расписанию

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал самую странную вещь в Испании. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему непривычно от того, что все работает по расписанию. «Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами», — уточнил он, добавив, что старается привыкнуть к этому.

Ранее Захарян рассказал, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. Он добавил, что для жизни ему хватает две тысячи евро.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».