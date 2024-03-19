Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Диана Шнайдер
Сегодня
19:30 (Мск)
Винус Уильямс
Майами (ж)
Элина Аванесян
Завтра
21:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:28, 19 марта 2024Спорт

Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании

Захарян рассказал, что ему нужно две тысячи евро для комфортной жизни в Испании

Фото: Vincent West / Reuters

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Захарян заявил, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. «Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — рассказал он.

16 марта Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад». Россиянин отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

      В Херсоне сообщили о звуках взрывов

      В школьный курс музыки могут добавить песни SHAMAN

      Корвет «Гремящий» отработал борьбу с безэкипажными катерами

      Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

      Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

      Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

      В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

      Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

      Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше