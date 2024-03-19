Захарян рассказал, что ему нужно две тысячи евро для комфортной жизни в Испании

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Захарян заявил, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше, чем в России. «Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — рассказал он.

16 марта Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад». Россиянин отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

