Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:37, 27 марта 2024Из жизни

Женщина сбросила 53 килограмма за два года благодаря простому блюду

44-летняя женщина сбросила 53 килограмма за два года благодаря супу и кефиру

Фото: Huha Inc. / Unsplash

44-летняя Рейчел Даун рассказала, как ей удалось сбросить 53 килограмма за два года после беременности. Ее историю публикует Daily Star.

В 2016 году женщина родила второго ребенка, и ее вес достиг 95 килограммов. Даун была полной и до этого, но после второй беременности поправилась еще сильнее. Она призналась, что чувствовала неловкость из-за лишнего веса и не могла надеть ни одну вещь, которая ей нравилась. «Я стала настоящим параноиком из-за веса, а когда была беременна сыном, так распухла, что не могла носить обручальное кольцо», — поделилась воспоминаниями Даун.

Она пыталась похудеть на протяжении трех лет, но безрезультатно. Кроме того, во время обеих беременностей женщина серьезно болела и пила антибиотики. У нее развилась пищевая непереносимость целой группы продуктов, испортилось пищеварение, а вес только увеличивался. В итоге Даун обнаружила, что простые блюда — суп на мясном бульоне и кефир — помогают замедлить воспалительные процессы в организме и быстро сбросить вес.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

Она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами, семян киноа, авокадо, орехов и кокоса. Вместе с кефиром она употребляла сухофрукты. В итоге за два с половиной месяца ей удалось похудеть на 16 килограммов. Даун призналась, что не взвешивалась все это время, и количество сброшенных килограммов стало для нее большим сюрпризом.

Женщина продолжила следовать самостоятельно разработанной диете и за два года похудела на 53 килограмма. «Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — заявила Даун.

Более того, женщина организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и теперь владеет двумя компаниями, которые выпускают продукты для людей и собак. «Люди были поражены моей трансформацией и особенно тем, как быстро я поправила здоровье», — подытожила Даун.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сумела сбросить 12 килограммов после рождения ребенка при помощи диеты и упражнений. 31-летняя Нирикша Пандей родила сына в 2021 году и сильно поправилась.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

      После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

      Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

      Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

      Россиян призвали делать ремонт самостоятельно

      Джиган раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным»

      На складе Wildberries под Москвой начали задерживать мигрантов

      Расправившегося с девочкой в Новый год россиянина поймали

      Раскрыта опасность бытовых химикатов для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше