Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:33, 25 марта 2024Из жизни

Женщина сумела сбросить 12 килограммов за два месяца после рождения сына

Жительница Индии сумела похудеть на 12 килограммов за два месяца после родов

Фото: Unsplash

Жительница Индии сумела сбросить 12 килограммов после рождения ребенка при помощи диеты и упражнений. Свою историю она рассказала The Times of India (TOI).

31-летняя Нирикша Пандей родила сына в 2021 году. После беременности она стала весить 68 килограммов. Женщина призналась, что в новом весе чувствовала постоянную усталость и недомогание. Кроме того, ей пришлось носить одежду на пару размеров больше. Через несколько месяцев она решила во что бы то ни стало похудеть.

В первую очередь Пандей озаботилась диетой. После пробуждения она стала съедать пять косточек миндаля, два грецких ореха, по одной чайной ложке семян подсолнечника и тыквы, а также два плода инжира. Завтракала индианка в 9:00 плошкой рисовых хлопьев, манной кашей с овощами, лепешками из бобов и рисовой муки и соусом чанти из овощей. Между завтраком и обедом она перекусывала овощами и фруктами, а на обед съедала две пшеничные лепешки чапати, овощи с бобовой кашей, и салат в 13:00. Ужинала Пандей в 18:00 бобовой кашей и салатом. Женщина считает, что больше всего ее быстрому похудению способствовал полный отказ от жареной еды и полуфабрикатов из магазина.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Самым важным упражнением для похудения индианка считает ходьбу. Каждый день она проходила по 10 тысяч шагов, занимаясь этим по 30 минут утром и по 45 минут вечером. Пандей заявила, что отказалась от всех других упражнений, и ходьбы оказалось достаточно, чтобы быстро сбросить лишние килограммы.

Чтобы не терять мотивацию, индианка решила, что должна похудеть к новому году. Кроме того, она хотела опровергнуть слова многих знакомых, которые утверждали, что после родов избавиться от набранного веса невозможно. В итоге Пандей удалось похудеть с 68 до 56 килограммов за два с половиной месяца.

«Очень важно прислушаться к своему телу. Если вы делаете это и работаете в соответствии с его запросами, то будете расти умственно, физически и эмоционально. Теперь я очень уверена в себе, активна и спокойна. А это то, чего мы все хотим, и я очень счастлива жить так», — подытожила свой рассказ индианка.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Власти подтвердили обнаружение дрона с бомбой возле нефтезавода под Самарой

      Таксист-мигрант наехал на женщину в Москве и попытался скрыться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше