В России взлетела продажа антидепрессантов

Продажи антидепрессантов в России в 2024 году выросли на треть

За первые 11 недель 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли почти в полтора раза (на 45 процентов) в денежном выражении и на треть (33 процента) — в количественном. В общей сложности продано 3,6 миллиона упаковок на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компания DSM пишут «Ведомости».

В последние пять лет результаты были значительно ниже. В тот же период 2022 года граждане купили 3,3 миллиона пачек на 2,4 миллиарда рублей, а в 2021-м и 2020 годах — по 1,8 миллиона на сумму 1,2 миллиарда и 1,1 миллиарда рублей.

Опрошенные изданием представители аптечных сетей подтверждают взлет продаж антидепрессантов. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк предположил, что в будущем спрос на этот вид препаратов будет расти.

Врач-невролог группы компаний Bestdoctor Валерия Полякова предположила, что во многом динамика объясняется изменением методов лечения. Медики чаще стали назначать людям антидепрессанты вместо устаревших растительных или седативных лекарств, таких как афобазол, корвалол и фенибут. В результате спрос на них в последние годы падает.

По словам Поляковой, корвалол и фенибут продаются на отечественном рынке с 1960-х годов, а афобазол — с 2006-го. Несмотря на столь долгий срок их эффективность подтвердить так и не удалось. Эффект от них заметен лишь некоторое время, после чего тревога возвращается, а от отсутствия лечения болезнь прогрессирует.

До этого DSM Group выяснила, что продажи глицина снижаются пять лет подряд. Причина такой динамики стала невостребованность. Из-за отсутствия доказательств эффективности его стали реже назначать врачи.

Ранее сообщалось, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общественного питания увеличились в 2023 году на 3,6 процента, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения.