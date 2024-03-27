Критику ФАБ-3000 на Западе назвали некомпетентной

Коротченко назвал критику бомбы ФАБ-3000 на Западе частью информационной войны

Критика российских фугасных авиабомб ФАБ-3000 в западных изданиях является частью информационной войны. О некомпетентности материала Forbes о ФАБ-3000 высказался главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал он.

Коротченко назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое поможет Вооруженным силам России уничтожать укрепления противника и создавать условия для продвижения по всей линии соприкосновения.

Ранее в марте Forbes писало, что использование ФАБ-3000 может повысить риск для самолетов-носителей из-за посредственных аэродинамических характеристик боеприпаса.

В том же месяце Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, нарастило выпуск бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, а также начало массовое производство ФАБ-3000.