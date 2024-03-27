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09:01, 27 марта 2024Наука и техника

Российскую ФАБ-3000 назвали «рискованным излишеством»

Forbes: использование бомбы ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей

Кадр: Минобороны России

Использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой начали в России, повысит риск для самолетов-носителей из-за посредственных аэродинамических характеристик боеприпаса. Особенности ФАБ-3000 назвали в публикации Forbes.

Автор допустил, что ФАБ-3000 оснастят унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превратит свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу. По его словам, бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М. Как пишет издание, из-за плохих аэродинамических характеристик ФАБ-3000 самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения, что повысит риск их поражения.

«До тех пор пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе», — отметил автор.

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