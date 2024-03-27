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17:45, 27 марта 2024Силовые структуры

Следователи сообщили число опознанных тел погибших при теракте в «Крокусе»

СК: опознано 84 тела погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следователи опознали 84 тела погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое число «Ленте.ру» назвали в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — заявили в ведомстве. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Ранее в СК сообщили, что следователям поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких после стрельбы в подмосковном «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу по посетителям. Жертвами их действий, по последним данным, стали 140 человек.

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      Олеся Мицкевич
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