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16:33, 27 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

В Николаеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram со ссылкой на собственных корреспондентов.

Информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Глава города написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время устанавливаются последствия.

Воздушная тревога была объявлена в регионе 27 марта около 14:30. Спустя полчаса, в 15:00, глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил об ее отбое.

Ранее стало известно о прогремевших в среду взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Где именно они прозвучали, неизвестно. Подробности о повреждениях также не приводятся.

Утром 27 марта глава Запорожской ОВА Иван Федоров также заявил о взрывах в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья. В результате них повреждения получили объекты инфраструктуры.

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      Екатерина Грищенко
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