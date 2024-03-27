Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Екатерина Александрова
Завтра
02:00 (Мск)
Джессика Пегула
Майами (ж)
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:55, 27 марта 2024Спорт

Тарасова высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх-2024

Тарасова заявила, что не нужно запрещать спортсменам ехать на Олимпийские игры

Фото: Moises Castillo / AP

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что не нужно запрещать спортсменам выступать в Париже. «Тот, кто хочет, пусть едет», — отметила она.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх-2024. По его мнению, участвующие в отборе на турнир атлеты являются достоянием страны.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше