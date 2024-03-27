Тарасова заявила, что не нужно запрещать спортсменам ехать на Олимпийские игры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении россиян на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что не нужно запрещать спортсменам выступать в Париже. «Тот, кто хочет, пусть едет», — отметила она.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх-2024. По его мнению, участвующие в отборе на турнир атлеты являются достоянием страны.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.