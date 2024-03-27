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00:45, 27 марта 2024Бывший СССР

В Горловке заявили о перебитом после обстрела ВСУ водоводе

Мэр Горловки Приходько: после обстрела ВСУ перебит участок водовода
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в городе Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

«Перебит участок водовода», — говорится в сообщении. По словам градоначальника, в результате обстрела оказалась повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Персонал не пострадал, уточнил Приходько.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ обесточен центр Горловки, а также фильтровальная станция № 2.

Ранее украинские войска сбросили на Горловку с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет. Атака беспилотником была зафиксирована после полуночи в ночь на 10 марта.

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      Марина Совина
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