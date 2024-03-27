В Госдепе отказались признавать причастность США и Украины к теракту в России

В Вашингтоне отказались признавать причастность США и Украины к теракту в России

В Госдепе отказываются признавать причастность Соединенных Штатов, Британии и Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Эти утверждения категорически не соответствуют действительности. Украина с этими атаками не связана, Великобритания с этими атаками не связана, США с этими атаками не связаны», — утверждает он.

По словам Миллера, США заранее предупредили Россию об угрозе теракта, так как хотели, чтобы он был предотвращен.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о причастности Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, целью участия данных государств в организации теракта являлась дестабилизация ситуации в РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала считать уликой заявления Штатов о непричастности Украины к теракту. По ее мнению, до завершения следствия любая фраза Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались вырваться из России на территорию Украины на автомобиле.