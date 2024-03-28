«Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

«Авангард» победил «Локомотив» со счетом 3:2 и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» проиграл омскому «Авангарду» в шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Игорь Мартынов и Николай Прохоркин, а также защитник Семен Чистяков. У «Локомотива» голы забили защитник Мартин Гернат и форвард Максим Шалунов.

Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии — 3-3. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Омске. Он пройдет 30 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.