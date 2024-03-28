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19:17, 28 марта 2024Мир

Белый дом заявил о продолжении поиска решения по обмену журналиста Гершковича

Кирби: США продолжают искать возможности обменять корреспондента WSJ Гершковича
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

США продолжают искать возможности обменять корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже. О продолжении поиска решения по обмену заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

На вопрос, продолжает ли Белый дом искать возможности для проведения обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, который включал бы Гершковича, Кирби ответил утвердительно, однако дополнительных подробностей не предоставил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у России есть контакты с США по обмену заключенными, но переговоры должны проходить в тишине. Официальный представитель Кремля посчитал, что «нарушение этой герметичности мешает достижению результата».

26 марта Московский городской суд продлил арест журналисту WSJ. Гершкович будет под стражей до 30 июня. Корреспондент был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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      Семен Александров
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