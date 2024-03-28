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12:55, 28 марта 2024Мир

В Кремле сообщили о контактах с США по обмену заключенными

Песков: переговоры России и США по обмену заключенными должны проходить в тишине

Фото: txking / Shutterstock / Fotodom

У России есть контакты с США по обмену заключенными, но переговоры должны проходить в тишине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков посчитал, что «нарушение этой герметичности мешает достижению результата». Он высказался об этом в ответ на вопрос о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного в России год назад по обвинению в шпионаже.

Пресс-секретарь президента добавил, что у него нет информации по срокам начала суда над Гершковичем, так как это не прерогатива Кремля.

26 марта Московский городской суд продлил арест журналиста Гершковича до 30 июня.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Президент России Владимир Путин в феврале в интервью Такеру Карлсону сообщил, что Гершкович может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам. «Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», — сказал он.

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      Антон Похиляк
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