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10:27, 28 марта 2024Спорт

Чимаев получил нового соперника в UFC

Чимаев подерется с экс-чемпионом UFC Уиттакером на турнире 22 июня

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети X.

Чимаев подерется с экс-чемпионом UFC из Австралии Робертом Уиттакером. Бой возглавит турнир в Саудовской Аравии 22 июня. Во втором по значимости поединке встретятся россияне Сергей Павлович и Александр Волков.

Всего в профессиональной карьере 29-летний Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, а теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат».

На счету 33-летнего Уиттакера 26 побед при семи поражениях. Он был чемпионом UFC в среднем весе.

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