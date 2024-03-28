Россияне Павлович и Волков проведут бой в UFC

Российские бойцы Павлович и Волков проведут поединок в UFC 22 июня

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети X.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии 22 июня. Бой россиян будет вторым по значимости. Возглавит турнир бой между уроженцем Чечни, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом UFC из Австралии Робертом Уиттакером.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. В ноябре боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В своем последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасом. Волков располагается на шестом месте в рейтинге UFC среди тяжеловесов.