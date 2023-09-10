Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
США
Сегодня
11:30 (Мск)
Канада
ЧМ-2023 (м)|За 3-е место
Енисей
Сегодня
13:30 (Мск)
Родина
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
16:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Тюмень
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Ленинградец
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо Мх
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Новак Джокович
US Open (м)
09:21, 10 сентября 2023Спорт

Россиянин Волков одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на турнире UFC 293

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал третью подряд победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается на сайте промоушена.

Во втором по значимости поединке турнира UFC 293 он оказался сильнее австралийца Туйвасы. Россиянин победил соперника во втором раунде удушающим приемом.

12 марта Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе Туивасы 14 побед и шесть поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Неудачная попытка высадки десанта ВСУ и отражение атаки беспилотников. Что происходило ночью у побережья Крыма?

    Украинский беспилотник уничтожил участок для голосования в Запорожской области

    Байден досрочно покинул саммит G20

    Китайский премьер назвал КНР и ЕС «основными силами многополярного мира»

    Врач высказалась об уходе за кожей осенью

    Названо количество проголосовавших на выборах москвичей

    Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

    США оказались не готовы объявить о передаче ATACMS на Украину

    Российская теннисистка выиграла юниорский US Open в парном разряде

    Средства ПВО уничтожили беспилотник в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости