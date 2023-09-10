Россиянин Волков одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на турнире UFC 293

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал третью подряд победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается на сайте промоушена.

Во втором по значимости поединке турнира UFC 293 он оказался сильнее австралийца Туйвасы. Россиянин победил соперника во втором раунде удушающим приемом.

12 марта Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе Туивасы 14 побед и шесть поражений.